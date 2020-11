Liste de cadeaux pour un Noël plus écologique

La liste de cadeaux de la Fondation David Suzuki a de tout pour tous cette année



Des Super Sardines et des morceaux de charbon, voilà quelques-unes des idées-cadeaux que vous trouverez pour parents et amis sur la « liste de cadeaux de David Suzuki ».



Cette année, la Fondation offre une vaste gamme d’idées cadeaux virtuelles - dont des ecards 2021 entreprise - ayant un faible impact environnemental et dont les effets bénéfiques seront ressentis longtemps après la période des Fêtes. En choisissant d’offrir un cadeau de notre liste, vous nous aidez à trouver des solutions aux défis environnementaux que nous affrontons tous et offrez un avenir plus sain à ceux que vous aimez. Il y a de tout pour tous, même pour les écologistes les plus engagés.



Voici quelques articles qui sont sur la liste cette année (http://www.davidsuzuki.org/fr/) :



Joyau du Saint-Laurent (50 $)

Le Saint-Laurent représente bien plus qu’un patrimoine culturel et historique. Plus de la moitié des Québécois y sont en contact quotidiennement pour leurs activités économiques ou simplement parce qu’ils en boivent son eau. Offrez ce joyau à quelqu’un que vous aimez et aidez-nous à continuer à agir pour préserver cet écosystème unique.