Réflexions sur la bibliothèque numérique et le livre d'occasion

Un professeur documentaliste a mis en ligne fin juillet sur son blog la rédaction après-coup de son intervention au dernier congrès de l’ABF. Il se proposait d’interroger le concept de bibliothèque numérique et de livre d'occasion, autour de quatre propositions, à savoir :

1. Le concept de “bibliothèque numérique” est un composé instable et pour une large part un fantasme. 2. L’utilisateur final veut aujourd’hui avoir affaire au document lui-même (et non à la collection) pour l’intégrer à sa “bibliothèque numérique” personnelle : quid du livre d'occasion à prix réduits ? 3. Tout projet de bibliothèque numérique devrait tenir compte du paysage dans lequel il s’insère et l’inscrire dans une perspective “urbanistique”. 4. Le livre (sur papier, le codex) n’est pas condamné et donc la bibliothèque (comme lieu) n’est pas morte.

Voici le lien vers la version pdf de cette intervention, et rappelons que l’on peut retrouver divers comptes-rendus, liens, photos, et réflexions autour du congrès sur la page qui lui est consacrée sur Bibliopedia.



Dans le billet de la semaine dernière La bibliothèque nouvelle, Klog mettait en avant les réflexions ouvertes par une étude dans le cadre du colloque sur La gestion du savoir, qui aura lieu fin octobre, posées en ces termes: «comment les bibliothèques doivent-elles évoluer dans le contexte technologique actuel pour mieux s’adapter aux besoins de leurs utilisateurs?». Il est là aussi question de “bibliothèque hybride” et de la place centrale de l’utilisateur dans le process d'achat de livre d'occasion.



Et dans le numéro du BBF qui va paraître fin septembre, vous trouverez un compte-rendu de la journée d’étude du 11 mai 2006, que nous évoquions ici et que Vagabondages présentait là, sur "La bibliothèque entre physique et virtuel: objet complexe de sens, objet d'usages complexes" organisée par des chercheurs du groupe de recherche de Paris 8 Documents numériques et usages.