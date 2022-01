Livre :Installations Photovoltaiques, d'Anne Labouret et Michel Villoz

Ecolo et économique, l'énergie solaire a la cote auprès des Français qui se laissent de plus en plus tenter par l'installation de panneaux. Entre solaire thermique et photovoltaïque votre cœur balance ? Dans leur livre, Installations photovoltaïques, Anne Labouret et Michel Villoz vous donnent leur avis.

Energie renouvelable par excellence, le solaire est gratuit et non polluant. Pour fournir de l’énergie, on distingue deux modes de production : le solaire thermique et ce qui est installation de panneaux photovoltaïque en Pyrénées orientales et dans le Sud-Est de la France en particulier.



Solaire thermique

« Il y a d’abord les panneaux solaires simples qui permettent une quasi autonomie en chauffage et eau chaude si la maison est bien conçue et isolée ». Les panneaux composés de capteurs thermiques convertissent les rayons du soleil pour chauffer l’eau domestique. Un système de tubes transporte la chaleur grâce à un liquide auquel on ajoute un antigel. Puis un appareil adapté chauffe le ballon d’eau chaude qui peut ainsi alimenter les sanitaires, la piscine ou le système de chauffage central.

Photovoltaïque

De leur côté, les panneaux photovoltaïques transforment l’énergie solaire grâce à des cellules assemblées en modules qui mènent ensuite l’électricité vers des batteries d’accumulateurs permettant de la stocker. Avantage du photovoltaïque : il permet aux habitations éloignées du réseau électrique de produire leur propre électricité et d’être autonome.

Installations Photovoltaiques : Conception Et Dimensionnement D'Installations Raccordees Au Reseau, d'Anne Labouret et Michel Villoz, hachette 5 e édition