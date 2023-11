A lire : le numéro JE FAIS MA DÉCO BOIS des éditions divertistore

Le magazine de la déco bois vient de sortir un numéro de 148 pages de tutoriels pour créer sa déco bois pour maison et jardins.

En voici des exemples :

Bain de soleil en teck BOISE

Esprit moderne, le bain de soleil en teck BOISE possède un dossier inclinable en cinq positions. Ses 2 roues garnies de caoutchouc permettent un déplacement aisé.

Equipé d'une tablette latérale coulissante, ce bain de soleil en teck brut a été conçu pour votre plus grand

confort. Il sera en parfaite harmonie avec votre terrasse en bois ipé 5 au bord la piscine...

Coffre en teck ATLANTIC

Très pratique, le coffre de rangement en teck ATLANTIC est idéal pour rassembler objets et accessoires du jardin.

Parfaitement étanche, ce coffre en teck brut est équipé d’une retenue couvercle et existe en deux dimensions 78cm et 138cm pour s'adapter à vos besoins.

Tutoriels sur les produits d'entretien du bois :

L’huile-cire allie dureté et fini lustré

- Les huiles-cires, dont la composition correspond à un équilibre entre la dureté et la résistance des huiles modifiées et la souplesse et la rapidité de lustrage des cires, offrent un aspect velouté. Elles conviennent aux applications domestiques et à tout type de parquets.- Les huiles dites « techniques » regroupent des huiles récemment développées pour correspondre aux futures normes européennes de dégagement de COV (composés organiques volatils). Si plusieurs essais d’huiles « à l’eau » (utilisant le principe de la dispersion), ont été récemment introduits sur le marché professionnel, les solutions techniquement intéressantes sont celles qui présentent un très haut extrait sec : l’imprégnation initiale peut être réalisée en une seule passe d’huile dans la plupart des cas. L’utilisateur bénéficie alors des avantages cumulés d’un traitement économique et écologique.

• Autres produits d’embellissement :

- les sealers (ou fonds durs) sont des produits de préparation à appliquer avant vitrification ou encaustiquage qui limitent la pénétration des taches (ils sèchent en général très vite),

- les cires et encaustiques, finitions traditionnelles et délicieusement odorantes, nécessitent un entretien permanent et résistent mal à l’eau et à l’usure.• Si vous voulez appliquer une cire sur une huile, attention : le parquet devient glissant et ne peut plus être entretenu, comme un parquet huilé, par un simple balayage humide avec savon spécial.

• L’huile pour parquet peut se teinter avec des pâtes pigmentaires :

pour un résultat pleinement satisfaisant, notamment en transparence et en profondeur de ton, n’utilisez que des produits recommandés par le fabricant de l’huile.

Pays de fabrication = France



Référence publication = 13846-LC1 HS 09

Éditeur = Diverti Editions

Nombre de pages = 148 pages