Un chant de Noël - Charles Dickens - 1843

La veille De Noël. un vieillard riche, acariâtre et avare dénommé Ebenezer Scrooge se prépare à son Noël, un jour de solitude pour lui et qui ne sera dédié qu'à son travail et à sa fortune. Et c'est la même chose tous les ans, surtout depuis la mort de son associé Jacob Marley. mais contre toute attente ce Noël-ci sera bien différent : en effet durant le nuit il reçoit la visite d'un fantôme en qui il reconnaît Marley. Celui-ci est venu pour lui dire que son comportement ne pourra le rendre heureux selon ses vœux et qu'au contraire, il enfonce tous ses proches dans la misère avec lui. Or Scrooge ne veut rien entendre. Il reçoit alors la visite successive de trois fantômes incarnant le Noël passé, présent et futur qui lui feront comprendre toute l'importance de sa situation et qu'il ne trouvera la paix qu'en se consacrant un peu plus autres.

Ce conte a été écrit par l'écrivain britannique en 1843, à l'origine pour rembourser une dette, et est devenu depuis l'histoire de Noël la plus célèbre et la plus racontée, incarnant parfaitement l'esprit de Noël tel qu'on le conçoit de nos jours (fête familiale, pensées envers les autres, cartes de vœux, cadeaux, ...). Dès sa première publication le 19 décembre 1843, dans une édition illustrée par John Leech, le succès fut tel que plus de six mille copies se vendirent en une semaine (quantité énorme pour l'époque. La célébrité de ce texte est telle qu'on ne compte plus les multiples adaptations faites au cinéma ou à la télévision et les nombreuses références culturelles existant de partout.

Le texte en soi est une œuvre plutôt classique de l'auteur. On y retrouve outre beaucoup de bons sentiments bien gentils sur l'amour, l'amitié et el sens de la famille, également une forte critique sociale de l'époque victorienne, comme dans la plupart des textes de Dickens. La prose de l'auteur est relevée et une forte poésie s'en dégage. Le lecteur d'aujourd'hui ne sera hélas guère surpris des développement de l'intrigue, tant tout cela a été revisité depuis dans de multiples autres oeuvres.

Un Chant de Noël dont le titre exact est Un chant de Noël en prose: une histoire de fantômes pour Noël (A Christmas Carol in Prose, Being a Ghost Story of Christmas) est également édité en français sous les titres Cantique de Noël, Chanson de Noël ou encore Conte de Noël.



Un Chant de Noël de Charles Dickens est un grand classique de la littérature incarnant au mieux l'esprit des vœux de Noël. Une lecture idéale pour tout public en ces jours de fête.

Un Chant de Noël , Charles Dickens, Gründ 1843